Культура
17:58, 31 декабря 2025Культура

Российский телеканал удалил серию сериала «Воронины» с упоминанием ЛГБТ

Телеканал СТС удалил с сайта серию сериала «Воронины» с упоминанием ЛГБТ
Наталья Обрядина

Кадр: сериал «Воронины»

Российский телеканал СТС удалил с сайта один из эпизодов сериала «Воронины». На этот факт обратил внимание Telegram-канал «Вот Так».

Теперь зрители не смогут посмотреть шестую серию четвертого сезона, в которой присутствует упоминание ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). В ней сюжет сосредоточен на теме, почему один из героев — Леня — не может найти себе девушку. Из-за этого его мать Галина Ивановна заподозрила, что ее сын может быть нетрадиционной ориентации.

В начале ноября этот эпизод уже был сокращен с 24 минут до 12, из-за чего смысл происходящего на экране стало сложно понять. Теперь же он и вовсе пропал с сайта СТС.

Ранее в Санкт-Петербурге директора элитной Кембриджской международной школы Рима Хазибекова обвинили в пропаганде ЛГБТ. Мужчину обвиняют по административной статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений, смены пола, отказа от деторождения путем распространения информации.

