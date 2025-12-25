Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:03, 25 декабря 2025Россия

Директора элитной школы в Петербурге обвинили в пропаганде ЛГБТ

Директора Кембриджской международной школы обвинили в пропаганде ЛГБТ
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Санкт-Петербурге директора элитной Кембриджской международной школы Рима Хазибекова обвинили в пропаганде ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом сообщила «Фонтанка» со ссылкой на материалы дела.

Мужчину обвиняют по административной статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений, смены пола, отказа от деторождения путем распространения информации. Однако конкретное нарушение не приводится.

В беседе с журналистами Хазибеков пояснил, что протокол составлен из-за поста в соцсетях, который был написан после конференции в Финляндии в 2018 году. Он заверил, что не поднимал на своей странице тему ЛГБТ-пропаганды, назвав эту информацию «притянутой за уши».

Хазибеков также подчеркнул, что намерен защищаться. «Суд будет 25-го числа в январе, где я буду защищать свои честь и достоинство», — сказал он.

Днем ранее Кембриджская международная школа проиграла суд владельцу здания на Мебельной улице, который потребовал освободить территорию. Судебная тяжба началась после отказа собственника продлевать договор аренды с образовательным учреждением.

Ранее в Москве 22-летняя студентка получила 10 суток ареста после репоста мема, на котором оказался символ ЛГБТ-сообщества.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Адвокат Лурье сделала заявление о выселении Долиной из квартиры

    Раскрыто любимое блюдо Петра I

    Перечислены семь правил для развития навыка «пить и не пьянеть»

    Маск предрек рост ВВП США в два раза

    Найденные в самолете собачьи фекалии сорвали рейс в США

    Раскрыта главная проблема боев за Купянск

    Россиянам рассказали о подорожании готовых квартир

    Тонким смартфонам предсказали исчезновение

    Названы плюсы и минусы ограничения параллельного импорта в России

    Раскрыты прогнозы о российском наступлении на ВСУ в новом году

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok