Директора элитной школы в Петербурге обвинили в пропаганде ЛГБТ

Директора Кембриджской международной школы обвинили в пропаганде ЛГБТ

В Санкт-Петербурге директора элитной Кембриджской международной школы Рима Хазибекова обвинили в пропаганде ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом сообщила «Фонтанка» со ссылкой на материалы дела.

Мужчину обвиняют по административной статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений, смены пола, отказа от деторождения путем распространения информации. Однако конкретное нарушение не приводится.

В беседе с журналистами Хазибеков пояснил, что протокол составлен из-за поста в соцсетях, который был написан после конференции в Финляндии в 2018 году. Он заверил, что не поднимал на своей странице тему ЛГБТ-пропаганды, назвав эту информацию «притянутой за уши».

Хазибеков также подчеркнул, что намерен защищаться. «Суд будет 25-го числа в январе, где я буду защищать свои честь и достоинство», — сказал он.

Днем ранее Кембриджская международная школа проиграла суд владельцу здания на Мебельной улице, который потребовал освободить территорию. Судебная тяжба началась после отказа собственника продлевать договор аренды с образовательным учреждением.

Ранее в Москве 22-летняя студентка получила 10 суток ареста после репоста мема, на котором оказался символ ЛГБТ-сообщества.