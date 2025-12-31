Реклама

Россия
23:05, 31 декабря 2025Россия

Российский военкор поздравил Украину с Новым годом кадрами из фильма о Гитлере

Марина Совина
Фото: Madeleine Kelly / Globallookpresss.com

Российский военкор Александр Сладков в Telegram-канале поздравил президента Украины Владимира Зеленского с Новым годом кадрами из фильма «Бункер» о последних днях Адольфа Гитлера, назвав их пророчеством.

«Украина! С наступающим тебя 2026-м! Посмотри пророчество!» — написал журналист.

Он опубликовал отрывок из фильма, в котором последний начальник штаба верховного командования сухопутных войск Вермахта Ганс Кребс ведет переговоры командующим 8-й гвардейской армией Василием Чуйковым. Тогда советское руководство потребовало безоговорочной капитуляции нацистской Германии.

Ранее Сладков жестко высказался о попытке ВСУ ударить по резиденции президента России Владимира Путина. Он выразил надежду, что ответные шаги Москвы будут болезненными для украинского военно-политического руководства.

