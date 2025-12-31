Реклама

17:05, 31 декабря 2025Спорт

Семин назвал главное разочарование в российском футболе в 2025 году

Алексей Гусев
Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Бывший главный тренер московского «Локомотива» и сборной России Юрий Семин назвал главное разочарование в российском футболе в 2025 году. Об этом сообщает Sport24.

По словам Семина, это длинные паузы в матчах из-за симуляций игроков. «У болельщиков и зрителей просто отнимают время игры. С этим давно пора бороться, количество таких эпизодов уже зашкаливает», — заявил он.

Тренер добавил, что данная проблема характерна исключительно для российского футбола. «В европейских лигах я такого не замечаю», — уточнил он.

Из-за санкций со стороны ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сборная России пропустила несколько крупных международных турниров. Среди них — чемпионат мира-2022 и чемпионат Европы-2024. Россиянам также не позволили поучаствовать в отборе на чемпионат мира-2026. Клубы также отстранены от международных соревнований.

