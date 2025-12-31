Реклама

07:23, 31 декабря 2025Бывший СССР

Солдаты ВСУ в Одессе начали напиваться и стрелять в воздух

РИАН: Солдаты ВСУ в Одессе пьяными садятся за руль и стреляют в воздух
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В преддверии Нового года в Одессе, Херсоне и Николаеве можно все чаще встретить пьяных солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Они стреляют в воздух и иногда садятся за руль, сообщил представитель пророссийского подполья в беседе с РИА Новости.

«Нетрезвые ВСУшники не редко ведут беспорядочную "праздничную" стрельбу в воздух непосредственно из своего стрелкового оружия, создавая тем самым реальную опасность для местных мирных жителей и гражданских строений», — поделился собеседник агентства.

Он также отметил, что пьяные бойцы ВСУ за рулем сейчас не редкость, притом они ездят в городской черте, не реагируя на попытки сотрудников ГАИ их остановить. В некоторых случаях они начинают угрожать правоохранителям оружием. Местные жители не рискуют вступать в конфликты с солдатами, чтобы не стать их жертвой.

Ранее жители Одессы перекрыли дорогу из-за отключения света.

