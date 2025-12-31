Реклама

23:05, 31 декабря 2025

Спасенные в Ленинградской области отец и сын рассказали о проведенной в лесу ночи

Спасенные в Ленинградской области отец и сын спали в лесу с собаками у дерева
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: detait / Unsplash

Отец и сын из Ленинградской области рассказали, как ночью, заблудившись, спали в лесу с собаками у поваленного дерева. Видео опубликовал поисковый отряд «ЛизаАлерт» в Telegram-канале.

«Там дерево повалено было, мы лапника настелили и сбоку его настелили, плюс собаками обложились и легли, потому что ночью идти без толку», — поведал 45-летний мужчина.

Как указал отец, они с сыном вышли гулять с собаками и зашли в лес, спасаясь от волков, и поняли, что заблудились.

Ранее в пресс-службе поискового отряда «Лиза Алерт» сообщили, что отец и сын, заблудившиеся в лесу в Ленинградской области, найдены живыми, они провели ночь вместе с двумя собаками, что помогло им выжить. В поисках принимали участие 16 групп. Заявка на поиск поступила в полдень 30 декабря, отца и сына нашли вечером 31 декабря.

