13:26, 31 декабря 2025Мир

Трамп назвал своего спецпосланника идиотом после слов о Зеленском

Трамп назвал спецпосланника Келлога идиотом после его хвалебных слов о Зеленском
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)
Кит Келлог

Кит Келлог. Фото: Boris Roessler / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп назвал спецпосланника Кита Келлога идиотом после его слов об украинском лидере Владимире Зеленском. Об этом сообщает The New York Times.

«Он идиот», — приводит издание слова Трампа.

Так американский лидер высказался о спецпосланнике из-за его хвалебных слов о Зеленском. Келлог вскоре после Мюнхенской конференции по безопасности в феврале назвал украинского лидера «отважным человеком».

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров предрек республике расправу со стороны Вашингтона. По его словам, США могут потребовать от Зеленского выдать им экс-главу офиса президента Украины Андрея Ермака, предпринимателя Тимура Миндича, известного как «кошелек Зеленского», и других фигурантов коррупционного скандала в республике, так как разворованные деньги принадлежали американской стороне.

