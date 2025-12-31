Уиткофф обсудил с европейскими странами гарантии безопасности для Украины

Уиткофф обсудил с европейскими государствами гарантии безопасности для Украины

Спецпосланник президента Соединенных Штатов Америки Стив Уиткофф обсудил с европейскими государствами гарантии безопасности для Украины. Он сообщил об этом на своей странице в социальной сети X.

«Мы сосредоточились на том, как практически продвинуть дискуссии в рамках мирного процесса, инициированного Дональдом Трампом, включая укрепление гарантий безопасности и разработку эффективных механизмов предотвращения конфликтов, чтобы помочь положить конец войне и не допустить ее возобновления», — отмечается в публикации.

Ранее Санта Клаус пересек границу Украины и, кроме подарков, привез «гарантии безопасности». На опубликованном видео пограничники сканируют грузовик Санта Клауса, внутри обнаруживаются боеприпасы, который назвали «гарантиями безопасности».