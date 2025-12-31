Реклама

Бывший СССР
08:00, 31 декабря 2025Бывший СССРЭксклюзив

Уникальность Украины объяснили словами «на нее всем наплевать»

Директор ЦКЕМИ Кашин: Украина уникальна тем, что на нее всем наплевать
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Украина остается уникальной страной из-за того факта, что «на нее всем наплевать», включая ее собственных политиков и страны Запада, которые оказывают ей военную помощь. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Василий Кашин.

«Для внешних игроков она — инструмент давления на Россию. Для внутренних — источник ресурсов. Интерес к ней существует только в той степени, в какой она может выполнять эти функции», — обратил внимание исследователь.

Кашин также подчеркнул, что из-за подобного отношения Украина будет до последнего избегать переговоров и компромиссов с целью урегулирования конфликта.

Ранее украинские издание «Страна.ua» сообщило, что встреча президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским стала провалом для последнего. Отмечается, что хозяин Белого дома по-прежнему настаивает на том, чтобы Киев пошел на территориальные уступки. Американский лидер также отвергает возможность решения территориального вопроса через референдум, поскольку для этого хватит и соответствующего решения украинского парламента.

