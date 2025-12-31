Реклама

01:45, 31 декабря 2025Мир

Экс-аналитик ЦРУ заявил о развале НАТО

Макговерн: Налаживание отношений между Россией и США сильно ударит по ЕС и НАТО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Reuters

Конфликт на Украине и налаживание отношений между Россией и США сильно ударили по Европейскому союзу и НАТО, заявил экс-аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала.

«НАТО разваливается. Блок — ничто без США... И если Вашингтон хочет дружить с Москвой, что будет с поджигателями войны в Европе?» — задался он вопросом. По его словам, никто не верит, что США будут исполнять статью 5 Устава НАТО и вступятся за государства Североатлантического альянса, например, Эстонию.

По мнению Макговерна, недальновидная политика ЕС обернется для него и НАТО тяжелыми последствиями.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп намерен положить конец эпохе соперничества великих держав и готов выстраивать отношения с Россией как с державой-партнером.

