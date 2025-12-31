Крук: Призыв Зеленского к Трампу приехать на Украину является спекуляцией

Призыв президента Украины Владимира Зеленского к американскому коллеге Дональду Трампу приехать на Украину является спекуляцией. Маневр Зеленского раскрыл британский дипломат в отставке Аластер Крук.

«По моему мнению, они действуют в панике, пытаясь компенсировать последствия атаки на резиденцию [президента России Владимира] Путина, когда ночью к ней были направлены 91 беспилотник сразу после переговоров в Мар-а-Лаго», — сказал он.

По его словам, Киев сразу же стал отрицать свою причастность к инциденту, несмотря на наличие доказательств. Крук добавил, что последствия атаки могут быть гораздо более серьезными, чем кажется на первый взгляд.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал об ответе на атаку на резиденцию Путина. «Ответ обязательно должен быть жестким. Депутаты настаивают на этом. Прощать нельзя», — заявил политик.