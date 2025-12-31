Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:15, 31 декабря 2025Мир

В Британии раскрыли спекуляцию Зеленского против Трампа

Крук: Призыв Зеленского к Трампу приехать на Украину является спекуляцией
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Призыв президента Украины Владимира Зеленского к американскому коллеге Дональду Трампу приехать на Украину является спекуляцией. Маневр Зеленского раскрыл британский дипломат в отставке Аластер Крук.

«По моему мнению, они действуют в панике, пытаясь компенсировать последствия атаки на резиденцию [президента России Владимира] Путина, когда ночью к ней были направлены 91 беспилотник сразу после переговоров в Мар-а-Лаго», — сказал он.

По его словам, Киев сразу же стал отрицать свою причастность к инциденту, несмотря на наличие доказательств. Крук добавил, что последствия атаки могут быть гораздо более серьезными, чем кажется на первый взгляд.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал об ответе на атаку на резиденцию Путина. «Ответ обязательно должен быть жестким. Депутаты настаивают на этом. Прощать нельзя», — заявил политик.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе осудили оправдания атаки ВСУ на резиденцию Путина со стороны Каллас

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Главные предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    Россияне встречают Новый год не «вовремя». В какую именно секунду начинается новый год?

    55-летняя жительница Турции назвала Трампа своим отцом

    В Британии раскрыли спекуляцию Зеленского против Трампа

    Состояние Трампа и его семьи выросло на 70 процентов менее чем за полтора года

    Трамп назвал Зеленского ублюдком

    Еще одна страна осудила атаку ВСУ на резиденцию Путина

    На Солнце зафиксировали мощную вспышку

    Финляндия сообщила о задержании судна с россиянами на борту

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok