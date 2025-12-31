Реклама

19:38, 31 декабря 2025

В Египте вынесли приговор капитану затонувшего в марте батискафа с россиянами

В Египте суд приговорил капитана затонувшего в марте батискафа к 2 годам тюрьмы
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
Батискаф «Синдбад»

Батискаф «Синдбад». Фото: Norbert Probst / imageBROKER.com / Globallookpress.com

В Египте суд вынес приговор капитану затонувшего в марте батискафа с россиянами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на египетский судебный источник.

«Суд Хургады приговорил к двум годам тюрьмы капитана затонувшего батискафа», — заявил источник агентства.

Отмечается, что второй обвиняемый, ответственный за техническое обслуживание батискафа, приговорен к шести месяцам тюрьмы.

Батискаф «Синдбад», на борту которого находились 45 туристов, затонул в Египте 27 марта. Большинство людей спаслись, их доставили в больницы, однако шестерым пассажирам, в том числе двоим детям, выжить не удалось.

