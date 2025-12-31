Реклама

01:39, 31 декабря 2025Бывший СССР

В Одессе произошла серия взрывов

«Герани» нанесли удары по энергетической инфраструктуре Одессы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетВзрывы в Одессе:

Фото: Pixabay

Серия взрывов произошла в Одессе, «Герани» наносят удары по энергетической инфраструктуре, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

По его данным, десятки ударных дронов атакуют энергетическую инфраструктуру и цели в порту. На месте одного из прилетов сильный пожар. В ряде районов пропали свет и вода.

Ранее Вооруженные силы России нанесли мощный удар по портовой инфраструктуре Одесской области. Были повреждены ключевые экономические объекты в нескольких портах, в частности Южном и Черноморске.

