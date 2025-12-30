Мощный удар нанесен по портам Одессы. В России считают это ответом на атаку на резиденцию Путина

ВС РФ ударили по портам Южный и Черноморск в Одесской области

Вооруженные силы России нанесли мощный удар по портовой инфраструктуре Одесской области. Были повреждены ключевые экономические объекты в нескольких портах, в частности Южный и Черноморск.

По некоторым данным портовая инфраструктура была атакована дронами-камикадзе. Ударами был поврежден сухогруз с зерном под флагом Панамы и резервуары для хранения растительного масла.

В то же время Telegram-канал «Военный Осведомитель» опубликовал кадры повреждений судов Emmakris III и Captain Karam — они под флагом Панамы заходили в порты Одесской области. По его оценке, удары могли наноситься относительно маломощными дронами, вроде БМ-35, а не «Геранями» или ракетами. Вероятно, это результат работы центра «Рубикон». Ранее его FPV-дроны также ударили по судам у побережья Одесской области. Авторы канала между тем допустили, что нанести серьезные повреждения такими дронами невозможно, так что Россия скорее намекнула судовладельцам о необходимости перестать заходить в украинские порты.

Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine / Reuters

В Одессе могли ударить по вероятному месту запуска дронов по резиденции Путина

Армия России нанесла удары в Одессе по предполагаемому месту запуска беспилотников по резиденции президента России Владимира Путина, указал военный эксперт Василий Дандыкин.

«Аэропорт в Одессе сейчас не работает, но там могли находиться беспилотники, которые летели на Валдай. Вполне вероятно, там могли находиться и склады, которые сейчас используют украинские военные», — поделился он мнением.

Между тем официальный представитель МИД России Мария Захарова предупреждала, что ответ на атаку Украины на резиденцию Путина будет не дипломатическим. «Пусть Киев не надеется», — сказала она.

На Западе высказались об изменившем ход СВО «Рубиконе»

Центр перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон» кардинально изменил ситуацию в зоне проведения СВО, написала Financial Times. Издание признало, что дроноводы этого секретного подразделения лишили Украину одного из главных тактических преимуществ — дешевых и простых в сборке беспилотников.

О существовании «Рубикона» стало известно в октябре 2024 года, когда министр обороны России Андрей Белоусов посетил площадку. Вся информация о центре засекречена. Значительная часть технологических разработок и решений вырастает из «народного оборонно-промышленного комплекса».