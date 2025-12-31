Реклама

03:43, 31 декабря 2025Россия

В России объяснили причины заявления главы Еврокомиссии о вступлении Украины в ЕС

Пушков: В Европе надеются на членство Украины в ЕС вместо НАТО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

Член Совета Федерации Алексей Пушков в Telegram-канале объяснил причины заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляейн о вступлении Украины в Евросоюз, которое она назвала важнейшей гарантией безопасности.

По словам российского сенатора, эти слова говорят о трех вещах. Во-первых, вопрос о членстве Украины в НАТО речь уже не идет, и против этого выступает в первую очередь президент США Дональд Трамп.

Во-вторых, Европа уже не полагается на альянс как структуру, способную дать гарантии безопасности Киеву, поскольку внутри блока произошел раскол. Так, США, Венгрия и еще несколько стран выступают против любых гарантий от НАТО как военно-политического союза.

В-третьих, по мнению Пушкова, руководители ЕС хотят создать аналог альянса из готовых к этому стран-членов, которые и будут гарантировать Украине безопасность.

«Не от хорошей жизни, как говорится, такое заявление. ЕС — не военная структура, а потому гарантии безопасности никому никогда не давал. Кстати, вряд ли на это согласятся страны-диссиденты альянса. Так что это скорее пожелание фон дер Ляйен, чем факт будущей политики», — резюмировал сенатор.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что мир на Украине может быть достигнут в течение нескольких недель, но для этого Киеву нужно будет пойти на компромисс по вопросу территорий. По словам политика, возможные территориальные уступки со стороны Киева должны быть подкреплены реальными, надежными гарантиями безопасности Украины со стороны западных стран, в том числе США.

