В России оценили новые подходы Трампа к Украине

Постпред Полянский: В ООН ощущается импульс от новых подходов Трампа к Украине

Новый постоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский заявил, что США начали проявлять более сдержанный подход в Организации Объединенных Наций (ООН) к украинской тематике. Его слова приводит ТАСС.

Полянский подчеркнул, что в ООН ощущается импульс от новых подходов президента США Дональда Трампа к Украине. Он подчеркнул, что влияние американского лидера заметно не только на украинском вопросе.

«С этого момента американцы гораздо сдержаннее выступают по Украине, избегая антироссийских инвективов и призывая Россию и Украину к заключению мирной договоренности», — отметил российский постпред.

28 декабря Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский провели переговоры во Флориде. После этого они поучаствовали в видеоконференции с европейскими лидерами.