В России оценили возможность возобновить диалог с Евросоюзом

Масленников заявил, что диалог России и ЕС потерян не навсегда

Владислав Масленников, директор департамента европейских проблем МИД России, заявил «Известиям», что диалог между Россией и Евросоюзом не является потерянным навсегда: у нынешней Еврокомиссии есть «срок годности», и после ее замены будет избран новый состав.

«Еврокомиссии всегда есть определенный срок, на который она избирается. И у нынешней Еврокомиссии есть свой "срок годности", после которого будет другой состав», — заявил он.

Ранее европейские источники газеты The Financial Times рассказали, что в Евросоюзе есть понимание необходимости возобновить полноценный диалог с Россией.