Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:54, 31 декабря 2025Мир

В России оценили возможность возобновить диалог с Евросоюзом

Масленников заявил, что диалог России и ЕС потерян не навсегда
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Владислав Масленников, директор департамента европейских проблем МИД России, заявил «Известиям», что диалог между Россией и Евросоюзом не является потерянным навсегда: у нынешней Еврокомиссии есть «срок годности», и после ее замены будет избран новый состав.

«Еврокомиссии всегда есть определенный срок, на который она избирается. И у нынешней Еврокомиссии есть свой "срок годности", после которого будет другой состав», — заявил он.

Ранее европейские источники газеты The Financial Times рассказали, что в Евросоюзе есть понимание необходимости возобновить полноценный диалог с Россией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о массированной атаке ВСУ на Херсонскую область

    На «Радиостанции Судного дня» заиграло «Лебединое озеро». Что это было

    Раскрыты жертвы сильного рубля

    Синоптик предупредил россиян о 40-градусных морозах в новогоднюю ночь

    В Германии подготовили план на случай военного конфликта в рамках НАТО

    На Западе назвали новую сложность для реализации мирного плана Трампа по Украине

    Раскрыта возможная реакция Трампа на удары по резиденции Путина

    В России оценили возможность возобновить диалог с Евросоюзом

    Жители Черниговской области отбили мужчину у сотрудников ТЦК

    Стало известно о пожаре в российском регионе из-за атаки украинских беспилотников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok