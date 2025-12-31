Реклама

14:45, 31 декабря 2025Силовые структуры

В российском городе задержали участницу международной террористической сети

В Санкт-Петербурге задержали скрывавшуюся участницу террористической организации
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Vladimir Tretyakov / Shutterstock / Fotodom  

В Санкт-Петербурге задержали гражданку Таджикистана, находившуюся в международном розыске по обвинению в участии в террористической и экстремистской деятельности. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник в силовых структурах.

По имеющимся данным, женщина скрывалась в городе и была причастна к преступлениям, совершенным в составе организованного сообщества. Следствие считает ее активной сторонницей международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль Ислами» (запрещена на территории РФ).

Также сообщается о ее возможной причастности к контрабанде товаров через таджикско-узбекскую границу в интересах террористической структуры. В Таджикистане за подобные преступления ей может грозить до 20 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге отключили мобильный интернет.

