В российском городе задержали участницу международной террористической сети

В Санкт-Петербурге задержали скрывавшуюся участницу террористической организации

В Санкт-Петербурге задержали гражданку Таджикистана, находившуюся в международном розыске по обвинению в участии в террористической и экстремистской деятельности. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник в силовых структурах.

По имеющимся данным, женщина скрывалась в городе и была причастна к преступлениям, совершенным в составе организованного сообщества. Следствие считает ее активной сторонницей международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль Ислами» (запрещена на территории РФ).

Также сообщается о ее возможной причастности к контрабанде товаров через таджикско-узбекскую границу в интересах террористической структуры. В Таджикистане за подобные преступления ей может грозить до 20 лет лишения свободы.

