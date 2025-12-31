Реклама

Мир
05:45, 31 декабря 2025Мир

В США предупредили о провокациях со стороны Украины

Аналитик Слебода: В 2026 году ВСУ будут чаще прибегать к грязным методам войны
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Американский аналитик Марк Слебода заявил, что из-за поражений в зоне боевых действий Вооруженные силы Украины (ВСУ) в новом, 2026 году, будут чаще использовать террористические методы ведения войны. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала.

Слебода подчеркнул, что украинские военные уже давно ведут «грязную войну», однако в грядущем году она обострится.

«В 2026 году в какой-то момент может произойти политический крах киевского режима, вызванный экономическими причинами. Политический крах режима более вероятен, чем военный», — предупредил он.

Ранее сообщалось, что ВСУ бросили против российских войск прозванную ветераном Второй мировой войны гаубицу M114. Это следует из ежедневного отчета Министерства обороны России.

