В США предупредили о провокациях со стороны Украины

Аналитик Слебода: В 2026 году ВСУ будут чаще прибегать к грязным методам войны

Американский аналитик Марк Слебода заявил, что из-за поражений в зоне боевых действий Вооруженные силы Украины (ВСУ) в новом, 2026 году, будут чаще использовать террористические методы ведения войны. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала.

Слебода подчеркнул, что украинские военные уже давно ведут «грязную войну», однако в грядущем году она обострится.

«В 2026 году в какой-то момент может произойти политический крах киевского режима, вызванный экономическими причинами. Политический крах режима более вероятен, чем военный», — предупредил он.

Ранее сообщалось, что ВСУ бросили против российских войск прозванную ветераном Второй мировой войны гаубицу M114. Это следует из ежедневного отчета Министерства обороны России.