В США рассказали о проблемах программы F-35

TNI: Программа F-35 печально известна перерасходом средств и срывом сроков

Пентагон продолжает финансировать программу разработки и производства американских истребителей пятого поколения F-35 Lightning II, несмотря на ряд проблем. Это указывает на неспособность ведомства обеспечить контроль над работой одного из ключевых подрядчиков, рассказывает The National Interest (TNI).

Отмечается, что программа F-35 компании Lockheed Martin печально известна перерасходом средств, срывом сроков и недостаточной боеготовностью парка самолетов.

В частности, в отчете управления генерального инспектора Пентагона подчеркнули, что средний уровень боеготовности парка F-35 составляет 50 процентов. Это частично связано с тем, что военное ведомство не всегда привлекало Lockheed Martin к ответственности за неудовлетворительные результаты, связанные с техническим обслуживанием F-35.

«Это вежливый способ сказать, что Пентагон не смог обеспечить соблюдение надлежащих стандартов технического обслуживания одного из своих крупнейших оборонных подрядчиков», — резюмирует издание.

В октябре издание Defense News писало, что Пентагон и Lockheed Martin заключили контракт на поставку около 300 истребителей F-35. Сумма сделки составляет 12,5 миллиарда долларов.