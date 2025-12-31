Реклама

Мир
13:54, 31 декабря 2025Мир

В США предупредили о «ядерном Армагеддоне» из-за атаки ВСУ по резиденции Путина

Риттер: Мир не понимает, как близок был к ядерному Армагеддону из-за атак ВСУ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Мир не понимает, как близок был к «ядерному Армагеддону» из-за атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на резиденцию российского лидера Владимира Путина. Об этом написал военный аналитик, офицер Корпуса морской разведки США в отставке Скотт Риттер в соцсети X.

«Я не думаю, что мир понимает, насколько близок он был к "ядерному Армагеддону". (...) Нынешнее украинское правительство нельзя рассматривать как партнера по переговорам, скорее как террористическую организацию», — предупредил он.

По словам Риттера, США это понимают, в отличие от европейских стран. Он подчеркнул, что Европа несет ответственность за действия президента Украины Владимира Зеленского.

Минобороны России сообщило, что в период с 28 по 29 декабря средства противовоздушной обороны отразили атаку 91 ударного беспилотника ВСУ на государственную резиденцию президента Владимира Путина в Новгородской области.

