В Туапсе из-за атаки БПЛА повреждены здания учебных заведений и диспансер

Из-за атаки БПЛА на Туапсе повреждены кадетский корпус, диспансер и техникум

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Туапсе повреждения получили здания морского кадетского корпуса, Туапсинского гидрометеорологического техникума и психоневрологического диспансера. О ликвидации последствий ударов беспилотников сообщил в Telegram глава муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко.

«На пострадавшие социальные объекты (...) будут направлены муниципальные комиссии для оценки ущерба. Там повреждено остекление, а в нескольких местах — кровля», — написал он.

Чиновник отметил, что с утра коммунальные службы работают на поврежденных объектах инженерной инфраструктуры. На улице Маяковского восстановлена газовая труба, на Рабфаковской ведется ремонт сетей теплоснабжения. Комиссии также обходят поврежденные дома и квартиры, уточнил он.

Как стало известно ранее, из-за атаки беспилотников на Туапсе пострадали два человека, было повреждено остекление в четырех многоквартирных домах и одном частном.

Минобороны России сообщило, что в ночь на 31 декабря над Краснодарским краем сбили пять дронов.