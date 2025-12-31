Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:18, 31 декабря 2025Россия

В Туапсе из-за атаки БПЛА повреждены здания учебных заведений и диспансер

Из-за атаки БПЛА на Туапсе повреждены кадетский корпус, диспансер и техникум
Гульназ Астахова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Туапсе повреждения получили здания морского кадетского корпуса, Туапсинского гидрометеорологического техникума и психоневрологического диспансера. О ликвидации последствий ударов беспилотников сообщил в Telegram глава муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко.

«На пострадавшие социальные объекты (...) будут направлены муниципальные комиссии для оценки ущерба. Там повреждено остекление, а в нескольких местах — кровля», — написал он.

Чиновник отметил, что с утра коммунальные службы работают на поврежденных объектах инженерной инфраструктуры. На улице Маяковского восстановлена газовая труба, на Рабфаковской ведется ремонт сетей теплоснабжения. Комиссии также обходят поврежденные дома и квартиры, уточнил он.

Как стало известно ранее, из-за атаки беспилотников на Туапсе пострадали два человека, было повреждено остекление в четырех многоквартирных домах и одном частном.

Минобороны России сообщило, что в ночь на 31 декабря над Краснодарским краем сбили пять дронов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно место выпуска украинских дронов по резиденции Путина

    На «Радиостанции Судного дня» заиграло «Лебединое озеро». Что это было

    Раскрыты жертвы сильного рубля

    Рубио на переговорах с Лавровым цитировал Вито Корлеоне из «Крестного отца»

    В Москве на парковке взорвался автомобиль

    Россиянин Коростелев упал в масс-старте на «Тур де Ски»

    Россиянам напомнили о штрафах за распитие спиртного в неположенных местах

    В Туапсе из-за атаки БПЛА повреждены здания учебных заведений и диспансер

    Долина озвучила главное новогоднее желание

    Бывшая помощница Байдена оценила политическое будущее Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok