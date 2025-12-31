Украинские военнослужащие незаконно занимают жилые дома на правом берегу Днепра

Украинские военнослужащие незаконно занимают жилые дома на правом берегу Днепра и используют их как пункты временной дислокации. Об этом ТАСС сообщили представители пророссийского подполья.

По их словам, речь идет не о выкупе или аренде жилья, а о фактическом захвате домов местных жителей. «Вооруженные силы Украины (ВСУ) не покупают дома у местных, а просто занимают жилье — подобных случаев в открытых источниках описано предостаточно», — отметил собеседник агентства.

В подполье утверждают, что на правобережье Днепра эта практика приобрела массовый характер: почти каждый дом занят ВСУ незаконно и превращается в пункт временной дислокации.

Ранее стало известно, что пять бойцов ВСУ переправились через Днепр и добровольно сдались в плен российским военнослужащим.