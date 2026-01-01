Реклама

21:44, 1 января 2026

Барабанщик Тилля Линдеманна швырнул торт в лицо россиянину

Марина Совина
Тилль Линдеманн

Тилль Линдеманн. Фото: Jan Woitas / dpa / Global Look Press

Барабанщик лидера немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна, Джо Летц, бросил торт в лицо российскому туристу на концерте в Таиланде. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

«Шоу было на высоте, но все испортил десерт: барабанщик группы Джо Летц со всей силы зарядил тортом в лицо россиянину», — написали журналисты.

При этом утверждается, что на концерте были и те, кому досталось и от скандального фронтмена Rammstein. Музыкант кидался в зрителей рыбой из таза.

Летом прошлого года Тилль Линдеманн прилетел в Молдавию для съемок своего нового клипа. Как уточнялось, съемки его нового произведения проходили в Костюженской психиатрической больнице, находящейся в пригороде столицы. Скандальный артист посотрудничал с молдавским режиссером Романом Бурлакой.

Ранее сообщалось, что российская актриса Полина Ауг сыграла в клипе лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна. Ролик на песню Und die Engel singen («И ангелы поют»).

