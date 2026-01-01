Реклама

13:08, 1 января 2026Спорт

Бывший футболист «Спартака» заявил о неготовности покупать дешевый хлеб

Бывший футболист «Спартака» Комбаров заявил о неготовности покупать дешевый хлеб
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Илья Смирнов / Коммерсантъ

Бывший футболист московских «Динамо» и «Спартака» Кирилл Комбаров заявил о неготовности покупать дешевый хлеб. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Экс-игрок заявил, что не будет покупать хлеб за 80 рублей. «Я лучше куплю за 200-400, но я точно буду знать, что он натуральный. А дешевый хлеб отнесите в лабораторию, посмотрите, сколько там химических элементов, из чего он сделан. Его вообще нельзя покупать», — заявил Комбаров.

Ранее российский полузащитник московского ЦСКА Матвей Кисляк назвал сумму ежемесячных трат. Футболист заявил, что ему хватает 100 тысяч рублей в месяц, при этом во время сборов эта сумма вдвое уменьшается.

Кирилл Комбаров с 2006 по 2010 годы выступал за «Динамо». С 2010 по 2016 годы он играл за «Спартак».

