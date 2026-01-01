Реклама

16:37, 1 января 2026

«Челси» лишился главного тренера

Энцо Мареска покинул пост главного тренера «Челси»
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Scott Heppell / Reuters

Лондонский «Челси» отправил в отставку главного тренера Энцо Мареску. Об этом сообщается на сайте клуба.

В команде отметили победу «Челси» в Лиге конференций и клубном чемпионате мира. «Эти достижения останутся важной частью новейшей истории клуба, мы благодарим его за вклад в развитие клуба», — говорится в сообщении.

Итальянец Мареска возглавил «Челси» в 2024 году. Они был дважды признан тренером месяца в Английской премьер-лиге (АПЛ).

В нынешнем сезоне «Челси» в 19 турах АПЛ набрал 30 очков. Команда занимает пятое место в турнирной таблице.

