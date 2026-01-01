Две россиянки выжили после падения с большой высоты в Москве

Две женщины выжили после падений с большой высоты в Москве в последний вечер 2025 года. Об этом сообщает «МК».

По данным издания, 19-летняя россиянка выпала с 12 этажа в городе Московский Новой Москвы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Ее доставили в больницу в тяжелом состоянии. Позднее в Зеленограде 29-летняя женщина упала с 5-го этажа. По словам пострадавшей, ее вытолкнул в окно сожитель. Женщину госпитализировали.

Ранее в Таиланде женщина упала с 25-го этажа жилого комплекса после ссоры с мужем. Сотрудники экстренных служб обнаружили 26-летнюю пострадавшую на краю бассейна. К удивлению спасателей, она была жива, хотя и получила тяжелейшие травмы. Женщину доставили в больницу в критическом состоянии.