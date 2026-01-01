Реклама

14:10, 1 января 2026Мир

Европейский лидер поздравил с Новым годом на русском языке

Премьер Словакии Фицо поздравил с Новым годом на русском языке
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maxim Shemetov / Pool / Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поздравил соотечественников с Новым годом в том числе на русском языке. Свое поздравление он опубликовал в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

В видеозаписи он произнес «с Новым годом!» на русском, а также на английском, итальянском и шведском языках, указав, что этим он подчеркивает, что внешняя политика Словакии ориентирована на все четыре стороны света.

Фицо, а также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан стали единственными лидерами стран ЕС, кому направил праздничные поздравления президент России Владимир Путин.

Ранее Фицо необычно похвалил русских. «Русские встают на колени только тогда, когда завязывают шнурки», — написал он.

