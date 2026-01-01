Реклама

На Украину прибыли новые системы Patriot

Минобороны Украины сообщило о получении двух систем ПВО Patriot
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jacek Marczewski / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Украина получила еще две системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Об этом сообщило Минобороны страны.

Как говорил ранее министр обороны Украины Денис Шмыгаль, поставка была осуществлена благодаря недавним договоренностям с правительством ФРГ.

Военный корреспондент Александр Коц между тем отмечал, что системы Patriot — опасное оружие, однако ничего выдающегося в нем нет. Поставка двух батарей обошлась ФРГ более чем в два миллиарда долларов, указал Коц. Он также обратил внимание, что для этих «баснословно дорогих» комплексов сейчас, по сути, нет доступных целей. Кроме того, мобильность комплекса невысока.

До этого министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что Германия поставила ВСУ две системы Patriot и девятую по счету установку Iris-T. В новом году страна намерена передать Украине «значительное количество» ракет AIM-9 Sidewinder из своих арсеналов.

