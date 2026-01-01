В России оценили опасность комплексов Patriot словами «никакое не вундерваффе»

Военкор Коц: Системы ПВО Patriot являются опасным, но не выдающимся оружием

Системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, обещанные Киеву, — опасное оружие, однако ничего выдающегося в нем нет. На эту тему порассуждал военный корреспондент Александр Коц в Telegram-канале.

Украинское Минобороны сообщило, что Киев получил еще два комплекса ПВО Patriot. Поставка двух батарей обошлась ФРГ более чем в два миллиарда долларов, указал Коц. Он также обратил внимание, что для этих «баснословно дорогих» комплексов сейчас, по сути, нет доступных целей. Сбивать «Герани» слишком затратно, а истребители-бомбардировщики работают ФАБами с дистанций, превышающих радиус поражения ЗРК.

Кроме того, мобильность комплекса невысокая, хотя его постоянно нужно передвигать с места на место. «Нет, это, конечно, опасное оружие. Но к исходу четвертого года войны уже стало очевидно, что никакое оно не вундерваффе. Как и "Байрактары", "Джавелины" и "Абрамсы"», — заключил военкор.

Ранее сообщалось, что 15 государств взяли новые обязательства в отношении Киева в 2026 году. Министр обороны Украины Денис Шмыгаль говорил, что наибольшую роль должна будет сыграть Германия. Берлин выделит 11,5 миллиарда евро на поддержку обороны Украины, в основном средства пойдут на системы ПВО. Норвегия между тем согласилась заплатить около семи миллиардов долларов.