На Западе раскрыли оценку ЦРУ относительно атаки на резиденцию Путина

WSJ заявила, что ЦРУ якобы не подтвердило атаку на резиденцию Путина

На Западе раскрыли оценку Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США относительно атаки на резиденцию президента России Владимира Путина. Как пишет РИА Новости со ссылкой на газету The Wall Street Journal, спецслужба якобы не подтвердила попытку украинского удара.

«Этот вывод подтверждается оценкой ЦРУ, которое установило, что попыток нападения на Путина не было», — написало издание со ссылкой на источник в американской администрации.

Вечером 28 декабря стало известно об атаке на резиденцию Путина в Новгородской области с применением БПЛА. Дроны запускали с территорий Сумской и Черниговской областей Украины. Минобороны продемонстрировало схему полета беспилотников: они пролетали над Брянской, Смоленской, Тверской и Новгородской областями. Всего был запущен 91 дрон, все удалось уничтожить российскими силами и средствами противовоздушной обороны.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва ужесточит переговорную позицию по Украине после атаки и не будет сообщать публично, как именно это сделает.

