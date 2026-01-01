Реклама

Названы потери ВСУ при ударе по казармам в Черниговской области

РИАН: ВСУ потеряли до взвода при ударе по казармам в Черниговской области
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до взвода личного состава при ударе по казармам их учебного центра, расположенного в Черниговской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Как уточняется, уничтожены казармы учебного центра, который занимается подготовкой операторов ударных беспилотных летательных аппаратов в районе населенного пункта Прогресс.

«Потери противника составили до взвода личного состава», — добавил собеседник издания.

Ранее сообщалось, что ВСУ в 2025 году потеряли более полумиллиона человек. Наибольшие потери были зафиксированы в январе, марте и октябре — 51 960, 47 665 и 47 105 человек.

До этого стало известно, что большие потери украинских войск привели к тому, что командование начало переводить солдат иностранного легиона в штурмовики.

