16:55, 1 января 2026

Некоторым россиянам рекомендовали отказаться от красной икры в праздники

Врач Демидик: Красную икру нельзя беременным и людям с заболеваниями сердца
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Lapina Maria / Shutterstock / Fotodom  

Россиянам с заболеваниями сердца, почек, а также беременным и детям стоит отказаться от красной игры в новогодние праздники, рекомендовал в разговоре с «Лентой.ру» врач-терапевт, главный врач клиники «Стратегия здоровья» Дмитрий Демидик.

«Употребление икры увеличивает риск подъема давления и нагрузки на сердце, особенно если ее едят в сочетании с алкоголем, — предупредил врач. — Людям с заболеваниями почек, хронической почечной недостаточностью и склонностью к отекам не стоит есть икру даже в количестве одного-двух бутербродов. Высокое содержание соли вызывает задержку жидкости, что приводит к отекам и повышению давления».

У больных подагрическим артритом, по словам Демидика, употребление икры может спровоцировать обострение в течение 24-48 часов. Воздержаться от деликатеса он также посоветовал беременным и детям до трех лет из-за большого количества соли, возможного некачественного состава продукта и риска аллергических реакций.

«При обострении заболеваний ЖКТ, таких как хронический гастрит, язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки, хронический холецистит и панкреатит, употребление красной икры не рекомендовано, так как она стимулирует выработку желудочного сока, что может привести к изжоге и тошноте, — объяснил специалист. — Идеальной нормой для здорового человека считается употребление не более одной столовой ложки красной икры до трех раз в неделю. Лучше всего есть икру утром, но не на ночь».

Ранее сообщалось, что в Московской области полицейские обнаружили подпольный цех по производству фальсифицированной икры. Подделку расфасовывали в банки, на которые клеили этикетки несуществующих производителей.

