Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:27, 1 января 2026Россия

Обломки беспилотника вызвали пожар на российском нефтеперерабатывающем заводе

Обломки беспилотника упали на Ильский НПЗ в Краснодарском крае, произошел пожар
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Обломки беспилотника упали на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Краснодарском крае в ночь с 31 декабря на 1 января, сообщил оперштаб региона.

Обошлось без пострадавших. Обломки дрона спровоцировали пожар на площади 25 квадратных метров, его потушили к утру.

Кроме того, оперштаб сообщал, что вследствие атаки дронов повреждены два частных дома в станице Северской — там обломками посекло крыши, выбило окна. Пострадавших нет.

Ильский НПЗ не в первый раз подвергается атаке беспилотников. Так, в сентябре там в результате атаки загорелась одна из технологических установок.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Опубликованы первые кадры с места удара ВСУ в Херсонской области

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Главные предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    Россияне встречают Новый год не «вовремя». В какую именно секунду начинается новый год?

    Тарасова назвала самое яркое событие года в фигурном катании

    Обломки беспилотника вызвали пожар на российском нефтеперерабатывающем заводе

    Россия сбила украинский Су-27

    Матвиенко прокомментировала атаку ВСУ в Хорлах словами о цинизме и уродстве

    Врач дал совет после новогоднего застолья

    Новый мэр Нью-Йорка принял присягу в метро на Коране

    На Западе высказались о ядерной войне после атаки на резиденцию Путина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok