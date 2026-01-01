Обломки беспилотника вызвали пожар на российском нефтеперерабатывающем заводе

Обломки беспилотника упали на Ильский НПЗ в Краснодарском крае, произошел пожар

Обломки беспилотника упали на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Краснодарском крае в ночь с 31 декабря на 1 января, сообщил оперштаб региона.

Обошлось без пострадавших. Обломки дрона спровоцировали пожар на площади 25 квадратных метров, его потушили к утру.

Кроме того, оперштаб сообщал, что вследствие атаки дронов повреждены два частных дома в станице Северской — там обломками посекло крыши, выбило окна. Пострадавших нет.

Ильский НПЗ не в первый раз подвергается атаке беспилотников. Так, в сентябре там в результате атаки загорелась одна из технологических установок.