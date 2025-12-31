Реклама

Премьер Израиля поздравил выходцев из бывшего СССР с Новым годом

Нетаньяху обратился к выходцам из СССР с новогодним поздравлением
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху поздравил израильтян, которые являются выходцами из бывшего СССР, с Новым годом. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я хотел бы поздравить всех выходцев из бывшего Советского Союза с Новым годом! Мы пережили... два года Войны Возрождения. У нас есть выдающиеся достижения», — отметил политик, подчеркнув, что вместе с выходцами из Советского союза израильтяне «действовали на семи фронтах и смогли противостоять всем врагам». Добиться таких результатов получилось благодаря героизму бойцов, большая часть которых была выходами из бывшего СССР.

Обращаясь к нации, Нетаньяху пожелал действовать в том же духе и в предстоящем году. Он также заявил, что выходцы из Советского союза сыграли огромную роль в построении безопасности еврейского государства, в академической среде, в промышленности и в сфере высоких технологий.

Премьер Израиля уточнил, что назначил выходца из Белоруссии, генерал-майора Романа Гофмана на пост следующего главы внешней разведки «Моссад». «Я думаю, что это отражает ваши врожденные высокие качества», — добавил Нетаньяху.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев поздравил россиян с Новым годом, пожелав им мира, согласия и благополучия. Отдельно он поблагодарил военнослужащих и тружеников тыла, которые встречают Новый год на службе.

