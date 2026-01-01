Реклама

Президент Финляндии заявил о несправедливых условиях соглашения по Украине

Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Александр Стубб

Александр Стубб. Фото: Fabian Sommer / dpa / Global Look Press

Мирное соглашение для Украины может содержать несправедливые условия. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, передает Yle.

Глава страны в своем новогоднем обращении подчеркнул, что предстоящее мирное урегулирование конфликта на Украине, вероятно, не будет полностью справедливым для Киева. По его словам, мир — это всегда компромисс.

«Мы должны быть готовы к тому, что не все пункты мирного соглашения, вероятно, будут соответствовать нашему представлению о справедливости», — отметил Стубб.

Тем не менее, он уточнил — несмотря на то, что мир в Европе сейчас ближе, чем в любой момент с 2022 года, Запад не может быть уверен, готова ли Москва к настоящему миру.

Помимо этого, политик заявил, что отношения с Москвой «изменились навсегда» и пообещал сделать «все возможное» для обеспечения суверенитета и территориальной целостности Украины.

