Путин и Сальдо сравнили атаку ВСУ на Хорлы с сожжением людей в Одессе в 2014 году

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале сообщил о том, что президент России Владимир Путин согласился с тем, что атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на мирных людей в Хорлах сравнима по жестокости, бесчеловечности и цинизму с сожжением людей в Одессе 2 мая 2014 года.

Сальдо также доложил Путину о последствиях террористической атаки ВСУ и принимаемых властями региона мерах.

«По мере продвижения работы следственной группы и опознания тел погибших информация и имена будут публиковаться на сайте администрации региона (Херсонской области — прим. "Ленты.ру")», — отмечается на сайте Кремля.

ВСУ в новогоднюю ночь нанесли удар беспилотниками по кафе и гостинице в Хорлах на побережье Черного моря. По предварительным данным, погибли 24 человека, 29 пострадали, в их числе дети.