13:24, 1 января 2026

Россиянам напомнили о самом коротком рабочем месяце в году

Январь 2026 года станет самым коротким рабочим месяцем
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Январь 2026 года будет самым коротким рабочим месяцем. Об этом напомнила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Она отметила, что россиян ждут три недели по пять рабочих дней — всего предстоит работать 15 дней.

Ранее сообщалось, что россиянам захотели давать дополнительный отпуск при одном условии — если он необходим для помощи близким родственникам. Речь идет о необходимости транспортировки нуждающихся в помощи близких родственников в медицинские организации и обратно. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму.

