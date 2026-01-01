Реклама

Россияне получили возможность ставить в паспорте новую отметку

Россияне получат возможность поставить в паспорте отметку о записи в ИД ЕРН
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

С 1 января 2026 года россияне смогут по желанию ставить в паспорте новую отметку о номере записи единого федерального информационного регистра сведений о населении. Она должна помочь дистанционно и безопасно подтверждать личность и данные, сообщает РИА Новости.

Новым приказом ФНС России устанавливается порядок проставления в паспорте гражданина Российской Федерации по его желанию соответствующей отметки. Документ вступил в силу с сегодняшнего дня.

Как уточняется в приложении к приказу, новая отметка будет ставиться в паспорт в виде штампа налогового органа.

Ранее стало известно, что шесть отметок в паспорте смогут поставить россияне с 2026 года. Так, вместо ИНН можно будет указать новый идентификатор Единого реестра населения, который присваивается каждому гражданину страны.

