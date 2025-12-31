Российский город закрыл небо для самолетов

Росавиация: Аэропорт Калуги перестал принимать самолеты

В Калуге закрылось небо для прибывающих и убывающих самолетов. Об этом проинформировал пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Как уточняется, были введены временные ограничения в аэропорту Грабцево. Они коснулись приема и выпуска воздушных судов.

Меру ввели для того, чтобы обеспечить безопасность для авиарейсов, отметил официальный представитель ведомства.

Ранее Минобороны рассказало о ночном налете украинских беспилотников. Оказалось, что за минувшую ночь в небе над Россией перехватили и уничтожили 86 вражеских дронов.