Америка вывела из-под санкций российско-сербскую нефтекомпанию NIS

Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США выдало подсанкционной компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS) временную лицензию, которая позволит вести оперативную деятельность. Пока ее можно будет осуществлять до 23 января 2026 года, о чем сообщила министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По ее словам, это значит, что нефтеперерабатывающий завод в Панчево после 36 дней сможет продолжить работу, отметила глава Минэнерго Сербии. Как уточняется, временная лицензия касается ключевых направлений деятельности NIS, в том числе на операции, необходимые для обеспечения сербского рынка горючим.

В Сербии внимательно отслеживают влияние санкций на энергетический сектор, рассматривая различные сценарии на тот случай, если произойдут изменения условий от зарубежных регуляторов, пояснила министр.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что темпы возвращения России в мировую экономику могут быть высокими. По ее словам, экономическое сотрудничество было бы выгодно всем сторонам.