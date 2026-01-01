Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:51, 1 января 2026Мир

США вывели из-под санкций российско-сербскую нефтекомпанию

Америка вывела из-под санкций российско-сербскую нефтекомпанию NIS
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США выдало подсанкционной компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS) временную лицензию, которая позволит вести оперативную деятельность. Пока ее можно будет осуществлять до 23 января 2026 года, о чем сообщила министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По ее словам, это значит, что нефтеперерабатывающий завод в Панчево после 36 дней сможет продолжить работу, отметила глава Минэнерго Сербии. Как уточняется, временная лицензия касается ключевых направлений деятельности NIS, в том числе на операции, необходимые для обеспечения сербского рынка горючим.

В Сербии внимательно отслеживают влияние санкций на энергетический сектор, рассматривая различные сценарии на тот случай, если произойдут изменения условий от зарубежных регуляторов, пояснила министр.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что темпы возвращения России в мировую экономику могут быть высокими. По ее словам, экономическое сотрудничество было бы выгодно всем сторонам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине подсчитали количество прилетевших за год дронов и авиабомб

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Главные предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    Россияне встречают Новый год не «вовремя». В какую именно секунду начинается новый год?

    Европейский лидер высказался об Украине в новогоднем обращении

    Спрогнозирован решающий год в урегулировании на Украине

    В российском регионе обломки дронов повредили два частных дома

    США вывели из-под санкций российско-сербскую нефтекомпанию

    Собянин поздравил москвичей с Новым годом

    В США раскрыли причину противостояния Европы с Россией

    Космонавты поздравили россиян с Новым годом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok