Военный эксперт Киселев: Киев заранее спланировал удар ВСУ по кафе в Хорлах

Киев заранее спланировал удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по кафе в Хорлах Херсонской области в новогоднюю ночь. Свое мнение на этот счет высказал военный эксперт Виталий Киселев, его цитирует ТАСС.

«Удар ВСУ по жителям в Хорлах является не просто терактом, а трагедией XXI века. Это показательная казнь наших соотечественников и кровавый росчерк киевского режима», — подчеркнул военэксперт.

По его словам, Киев специально планировал атаку, которая приведет к жертвам среди мирного населения. Он сравнил власти на Украине с гадюкой, с которой «пора заканчивать, иначе будет жалить раз за разом».

В ночь на 1 января 2026 года противник атаковал беспилотниками кафе и гостиницу на побережье в Хорлах, где для празднования Нового года собрались около 100 человек. Жертвы теракта — 24 человека, 29 получили ранения.

Ранее профессор из Университета Дакки Грег Симмонс назвал провокацию конечной целью теракта в Хорлах. По его словам, Киев надеялся спровоцировать Россию на ответные действия, которые затем убедили бы американского президента Дональда Трампа и повлияли на его решение продолжить боевые действия.