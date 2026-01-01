Реклама

06:28, 1 января 2026

Трамп сообщил о выводе войск из Чикаго, Лос-Анджелеса и Портленда

Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Администрация американского лидера выводит Национальную гвардию из Чикаго, Лос-Анджелеса и Портленда, однако, если уровень преступности будет расти, то федеральные силы вернутся в города. Об этом заявил президент страны Дональд Трамп, пишет Reters.

По его словам, мера была необходима для того, чтобы бороться с преступностью и защитить федеральную собственность. Местные власти в этих городах возмутились решению Трампа, утверждая, что оно было излишним.

«Мы вернемся, возможно, в совершенно ином и более сильном обличье, когда уровень преступности снова начнет расти — это лишь вопрос времени!», — подчеркнул Трамп.

До этого газета The Washington Post писала, что Пентагон приказал военным Нацгвардии США быть готовыми к подавлению беспорядков.

27 сентября глава Белого дома Дональд Трамп отправил в Портленд бойцов Национальной гвардии для борьбы с «внутренним терроризмом». Как отметил президент, на сотрудников местных служб иммиграционного и таможенного контроля нападают сторонники движения «Антифа» и другие правонарушители. Незадолго до этих событий Трамп признал движение террористической организацией.

