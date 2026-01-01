Реклама

Мир
18:46, 1 января 2026

В Финляндии арестовали членов грузового судна с россиянами на борту

В Финляндии арестовали моряков судна Fitbur по подозрению в повреждении кабеля
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина

Фото: Finnish Border Guard / Handout / Reuters

В Финляндии арестовали моряков судна Fitbur по подозрению в повреждении кабеля. На борту судна также есть россияне. О ходе расследования сообщила финская полиция.

На судне были проведены следственные мероприятия, рассказал старший следователь Центральной криминальной полиции Ристо Лохи. Моряки готовы сотрудничать со следствием. Также сообщается, что таможенные службы провели досмотр и изъяли перевозимые грузы для проверки на предмет возможного нарушения санкционного режима.

Двое человек заключены под стражу, на двух других наложили запрет на выезд.

Финские власти уже проинформировали посольство России о задержании грузового судна, среди членов экипажа которого есть граждане РФ. Дипломаты продолжают отслеживать ситуацию и готовы оказать консульскую помощь в случае соответствующих запросов.

Правоохранительные органы Финляндия задержали следовавшее из России в Израиль грузовое судно по подозрению в повреждении подводных телекоммуникационных кабелей в Финском заливе. На борту находились 14 членов экипажа — граждане России, Грузии, Казахстана и Азербайджана.

