В России подорожала водка

Экономика
05:57, 1 января 2026

В России выросла минимальная цена на водку
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В России выросла минимальная розничная цена (МРЦ) на водку. С 1 января 2026 года вступил в силу соответствующий приказ Министерства финансов РФ, документ размещен на официальном портале правовых актов.

Теперь полулитровая бутылка водки не может продаваться дешевле 409 рублей. Таким образом, подорожание составило 17,1 процента.

МРЦ на 0,5 литра бренди и другой алкогольной продукции, произведенной из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового, ромового дистиллятов с выдержкой не менее трех лет, составляет 605 рублей. Коньяк и виски с выдержкой не менее трех лет обойдутся покупателю минимум в 755 рублей.

В ноябре 2025 года потребление алкоголя в России оказалось минимальным с 1997 года. По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы, в апреле 2025 года показатель потребления спиртных напитков составил 8,32 литра на душу населения за последний год. В ноябре его уровень снизился до 7,63 литра.

