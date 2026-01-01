ВСУ нанесли удар по резервуарному парку в Татарстане

В Татарстане атаковали резервуарный парк, произошло возгорание

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали дронами резервуарный парк нефтеперекачивающей станции (НПС) в Альметьевском районе Татарстана. Об этом сообщила администрация Альметьевска в своем Telegram-канале.

«Сегодня утром на территории Альметьевского района средствами ПВО была отражена атака БПЛА», — говорится в публикации.

Сообщается, что в результате падения обломков дрона произошло возгорание, которое оперативные службы ликвидировали. «Пострадавших нет. Угрозы для жителей Альметьевска нет», — заключила глава Альметьевского района Гюзель Хабутдинова.

В новогоднюю ночь была совершена атака ВСУ на кафе и гостиницу в поселке Хорлы в Херсонской области. Использовались три беспилотника, один из которых был с бомбой с зажигательной смесью. После попадания дронов в здание начался сильный пожар. По последним сведениям, жертвами стали не менее 24 человек, еще 50 мирных граждан пострадали.

Как стало известно, ВСУ использовали беспилотники стран НАТО для удара по Херсонской области.