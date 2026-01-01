Реклама

Россия
15:14, 1 января 2026Россия

ВСУ нанесли удар по резервуарному парку в Татарстане

В Татарстане атаковали резервуарный парк, произошло возгорание
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали дронами резервуарный парк нефтеперекачивающей станции (НПС) в Альметьевском районе Татарстана. Об этом сообщила администрация Альметьевска в своем Telegram-канале.

«Сегодня утром на территории Альметьевского района средствами ПВО была отражена атака БПЛА», — говорится в публикации.

Сообщается, что в результате падения обломков дрона произошло возгорание, которое оперативные службы ликвидировали. «Пострадавших нет. Угрозы для жителей Альметьевска нет», — заключила глава Альметьевского района Гюзель Хабутдинова.

В новогоднюю ночь была совершена атака ВСУ на кафе и гостиницу в поселке Хорлы в Херсонской области. Использовались три беспилотника, один из которых был с бомбой с зажигательной смесью. После попадания дронов в здание начался сильный пожар. По последним сведениям, жертвами стали не менее 24 человек, еще 50 мирных граждан пострадали.

Как стало известно, ВСУ использовали беспилотники стран НАТО для удара по Херсонской области.

