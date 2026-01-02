Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:42, 2 января 2026Мир

Американский военный набросился на Трампа за веру в неизбежную победу России

Экс-главком ВС США в ЕС Годжес: Трамп вредит Киеву из-за неизбежности победы РФ
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Американский президент Дональд Трамп полностью принял российский нарратив о том, что победа ВС РФ в конфликте неизбежна, он верит в это и вредит Киеву своим давлением. С такими обвинениями набросился на главу Белого дома экс-главком Вооруженных сил США в Европе Бен Годжес, его слова приводит Obozrevatel.ua.

По словам военного, украинский кризис будет продолжаться, пока американский лидер не осознает, что его дипломатические усилия «обречены на провал». Конфликт не разрешится исключительно при помощи дипломатии, пояснил Годжес, так как Трампа якобы не интересуют факты.

«Он никогда не интересовался причинами конфликта. Ни разу он не возложил на Путина ответственность за начало войны. Зато он оказывал давление исключительно на украинскую сторону», — возмутился бывший главком ВС США в ЕС.

Ранее бывшая помощника экс-президента США Джо Байдена Тара Рид раскрыла отношение Трампа к Путину. По ее словам, американский лидер уважает главу РФ и побаивается его.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это будет год быстрого завоевания Балтики». Какие планы раскрыл премьер Польши в новогоднем обращении?

    Конец СВО, круглогодичный призыв и военные сборы. Что ждет россиян в 2026 году

    Названы пять загадочных болезней человечества

    Мадуро заявил о готовности обсуждать с США борьбу с наркоторговлей

    В Госдуме приготовились к значительному снижению ключевой ставки

    Занимавшаяся айс-флоатингом в российском регионе женщина пропала без вести

    Число погибших при теракте ВСУ в Хорлах выросло

    После атаки ВСУ на Хорлы назначено более 26 судебных экспертиз

    Ребенок лишился нескольких пальцев после взрыва фейерверка в Благовещенске

    Американский военный набросился на Трампа за веру в неизбежную победу России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok