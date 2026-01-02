Экс-главком ВС США в ЕС Годжес: Трамп вредит Киеву из-за неизбежности победы РФ

Американский президент Дональд Трамп полностью принял российский нарратив о том, что победа ВС РФ в конфликте неизбежна, он верит в это и вредит Киеву своим давлением. С такими обвинениями набросился на главу Белого дома экс-главком Вооруженных сил США в Европе Бен Годжес, его слова приводит Obozrevatel.ua.

По словам военного, украинский кризис будет продолжаться, пока американский лидер не осознает, что его дипломатические усилия «обречены на провал». Конфликт не разрешится исключительно при помощи дипломатии, пояснил Годжес, так как Трампа якобы не интересуют факты.

«Он никогда не интересовался причинами конфликта. Ни разу он не возложил на Путина ответственность за начало войны. Зато он оказывал давление исключительно на украинскую сторону», — возмутился бывший главком ВС США в ЕС.

