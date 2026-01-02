Дипломат Крук: Зеленский использует атаки БПЛА по России для срыва плана Трампа

План президента Украины Владимира Зеленского, в рамках которого была совершена атака БПЛА Вооруженных сил преспублики (ВСУ) на резиденцию российского лидера Владимира Путина в Новгородской области, в конечном итоге был связан с США. Он преследовал цель сорвать мирный план главы Белого дома Дональда Трампа по урегулированию конфликта, такое мнение выразил британский дипломат в отставке Аластер Крук в эфире YouTube-канала Deep Dive.

«Это отчаянная попытка показать, что Зеленский якобы еще что-то может сделать <…> Это элемент саботажа как отравляющая пилюля, которую вы не можете проглотить», — отметил Крук. Он добавил, что реакция России на планы Киева в случае, если их удастся реализовать, будет непредсказуема.