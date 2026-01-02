Бастрыкин потребовал доклад о массовой драке 40 мужчин со стрельбой в Подольске

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту массовой драки со стрельбой в Подольске.

Глава ведомства поручил руководителю ГСУ СК России по Москве доложить о ходе расследования, сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Драка произошла в ночь на 31 декабря у ТЦ «Гран». Люди в черной одежде сцепились в толпе, а затем несколько участников открыли огонь и быстро скрылись. По предварительной информации, конфликт начался в ресторане «Хансарай» в районе Климовск. Как писал Telegram-канал Shot, две группы молодых людей что-то не поделили в чайхане и решили выяснить отношения на улице. Испуганные очевидцы вызвали на место полицию.

Позднее стало известно, что полицейские задержали людей, участвовавших в драке. Всех участников инцидента установили и доставили в отдел.