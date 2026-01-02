Реклама

Бойцам ВСУ отменили отпуска после ранений из-за нехватки людей

Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Харьковской области бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) отменили отпуска после ранений из-за нехватки людей. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что украинское командование в срочном порядке продолжает доукомплектовывать подразделения 57-й, 58-й отдельных мотопехотных бригад, а также 120-й отдельной бригады территориальной обороны.

Помимо этого, украинским боевикам сокращают время подготовки в специальных центрах.

Ранее сообщалось, что Украина бросила на сложный участок СВО редкую технику из тайной поставки — турецкую бронемашину Cobra. Подобная техника не считается полноценной боевой машиной и используется лишь как слабо защищенный транспорт.

